الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك

طالب المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون، اليوم الأربعاء، رئيس منصة تويتر إيلون ماسك، ببذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

قواعد بروكسل

وقال بروتون لمالك تويتر، عبر اتصال بالفيديو مع ماسك: ما زال هناك عمل ضخم أمامنا، لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، وفق تقرير للمكالمة وزع على الصحافيين.