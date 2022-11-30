الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
طالب المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون، اليوم الأربعاء، رئيس منصة تويتر إيلون ماسك، ببذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقال بروتون لمالك تويتر، عبر اتصال بالفيديو مع ماسك: ما زال هناك عمل ضخم أمامنا، لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، وفق تقرير للمكالمة وزع على الصحافيين.