الاتحاد القطري يطالب الجماهير بمساندة العنابي

طالب الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأحد، الجماهير بمؤازرة المنتخب القطري الذي يلعب أولى مبارياته أمام الإكوادور في بطولة كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في بطولة يتطلع لها العالم أجمع بشغف كون قطر تستضيف كأول بلد عربي وخليجي، مونديال 2022.

بطولة استثنائية

وكتب حساب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: كلنا نهتف لـ العنابي.

وتتجه أنظار العرب والعالم، اليوم الأحد 20 نوفمبر، إلى استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، وسط ترقب كبير لنسخة قطر 2022، التي يتوقع أن تكون استثنائية، في ظل جدل لا يزال يدور حولها.

تتزين شوارع قطر بأعلام الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم المنتخبات المشاركة، بينما تم وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

صبغة عربية

منذ الوصول إلى الدوحة، تبدو الصبغة العربية واضحة على هذه النسخة من المونديال، بدءا باستاد البيت الذي سيستضيف حفل الافتتاح أولا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، فتصميم هذا الملعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة العربية الشهيرة عالميًا.

وتتوافد الجماهير العربية على قطر تباعا، وتحتشد في مناطق متفرقة بالبلاد، لتبدأ أجواء المونديال مبكرا عن الموعد المنتظر، مع انطلاق احتفالاتهم بهذه البطولة التي يرون أنها أخيرا وضعت الجماهير العربية للساحرة المستديرة في دائرة الضوء والاهتمام، إذ تقام على أرض عربية وخليجية للمرة الأولى بعد عقود من النسخة الأولى.