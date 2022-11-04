الاستئناف على عقوبة كلوب المطرود

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، سرد فيه آخر تطورات أزمة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التي حدثت في مباراتهم ضد فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ذكر الاتحاد الإنجليزي، أنه تم طرد المدرب يورجن كلوب في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، من المباراة بسبب اعتراضه على قرار الحكم.
نشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا ينص على أنه: يمكننا التوكيد على أننا قمنا بالاستئناف على قرار لجنة العقوبات الأخيرة بإيقاع غرامة مالية على يورجن كلوب، بعد مراجعة الحادثة وينظر في إيقاع عقوبة مختلفة.