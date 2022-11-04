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الاتحاد الإنجليزي يعلنها

الاستئناف على عقوبة كلوب المطرود

2022-11-04 الساعة 11:01
الاستئناف على عقوبة كلوب المطرود
المواطن – متابعة

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، سرد فيه آخر تطورات أزمة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التي حدثت في مباراتهم ضد فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقوبة الاعتراض

ذكر الاتحاد الإنجليزي، أنه تم طرد المدرب يورجن كلوب في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، من المباراة بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

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بيان الاتحاد الإنجليزي

نشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا ينص على أنه: يمكننا التوكيد على أننا قمنا بالاستئناف على قرار لجنة العقوبات الأخيرة بإيقاع غرامة مالية على يورجن كلوب، بعد مراجعة الحادثة وينظر في إيقاع عقوبة مختلفة.

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