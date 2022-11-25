الاستحقاق المحاسبي خطوة المدني للوصول للمعايير الدولية

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دشن مدير عام الدفاع المدني المكلف، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، اليوم الجمعة، برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ويهدف البرنامج إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات، وفقًا لمعايير المحاسبة والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.
يأتي ذلك ضمن سعي المديرية العامة للدفاع المدني للانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المملكة.