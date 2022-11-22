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الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين

2022-11-22 الساعة 10:09
الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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شهدت منطقة البيت السعودي الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل التوجه لملعب لوسيل لمؤازرة المنتخب الوطني الأول في مواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وشهدت ساحة البيت الأخضر الترتيبات الأخيرة لمجلس جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

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إقامة الجماهير

وسمحت السعودية للمشجعين الحاملين لبطاقة “هيا” الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، الإقامة في المملكة لمدة 60 يومًا بعد الحصول على تأشيرة الإقامة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتأشيرات.

جماهير الأخضر

ويمكن للمشجعين الحاصلين على تأشيرة الإقامة الدخول والخروج من السعودية عدة مرات أثناء فترة سريان التأشيرة 60 يومًا وليس من الضروري أن يكون الدخول المسبق لقطر شرطاً للإقامة في السعودية خلال نهائيات كأس العالم، لكن بشرط حصول المشجعين على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة.

تمنيات بالتوفيق

تمنى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يخوض مباراة هامة وقوية اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأرجنتيني المدجج بنجوم الصف الأول في كبرى الدوريات الأوروبية على رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: العبوا واستمتعوا.. وفالكم التوفيق.. معاك يا الأخضر.

استعدادات الأخضر

انتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة تستضيف المونديال دولة عربية وخليجية، وذلك على أرض ملعب لوسيل.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

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