الانتهاء من تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمهد الذهب

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انتهت شركة المياه الوطنية بمنطقة المدينة المنورة من تنفيذ مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي بتكلفة تجاوزت (19.5) مليون ريال، لخدمة ثلاثة مخططات بمحافظة مهد الذهب، وهي: مخطط المقيدرة، والمخططين الشمالي والجنوبي.
وبيّنت الشركة أن تشغيل خطوط وشبكات الصرف الصحي في محافظة مهد الذهب جاء بهدف تعزيز المنظومة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، مبينة أن أطوال الخطوط الرئيسية تجاوزت (7.8) كيلومترات طولية، كما بلغت أطوال الشبكات تجاوزت (26.2) كم متر طولي.
وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع الضرر البيئي عن العديد من الأحياء، كما أنه يعد أحد أدوات تحسين أداء الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة.