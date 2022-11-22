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الانضباط والتركيز سلاحا الأخضر لتجاوز الأرجنتين

2022-11-22 الساعة 1:31
الانضباط والتركيز سلاحا الأخضر لتجاوز الأرجنتين
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الأرجنتين، أملًا في ظهور الأخضر بشكل مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بمونديال قطر 2022.

الأخضر في مواجهة الأرجنتين

ويبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، اليوم الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

نصائح للاعبين

وطالب النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، لاعبي الأخضر بالهدوء والقتالية خلال مواجهة الأرجنتين، وقال مقدم البرنامج تركي العجمة: “لا نطالب اللاعبين بأكثر من طاقتهم، ونقول لهم استمتعوا، ونشر بأن هناك روح قتالية في الملعب”.

وعلق خالد بدرة قائلًا: “تركيز اللاعبين إضافة لتكتيكات رينارد سيظهر المنتخب السعودي بشكل ممتاز.. وأكثر ما يخيفني استقبال الأخضر لهدف فتُفتح المباراة”.

رينارد
رينارد – المصدر SaudiNT

وتابع بدرة: “الكلام بين المدافعين وخط الوسط يسهل 50% من المهام وعلى خط الدفاع أن يكون جاهزًا ولا يترك جزء من الثانية لمهاجمي الأرجنتين”.

وأضاف عبدالعزيز السويد: “يجب اللعب بواقعية والتركيز العالي أمام الأرجنتين وألا ينساقوا خلف الاستدراج نحو أي فخ.. وأهم كلمة قالها رينارد للاعبين هي التركيز.. على اللاعبين الحذر من الصدمة الحضارية والدخول للمباراة منبهرين”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وفي السياق ذاته، قال عباس عبيد: “منتخب الأرجنتين يملك لاعبين بجودة عالية جدًّا.. لكن بانضباط وتركيز عاليين وتجاوز الرهبة قد يقدم الأخضر مباراة جميلة”.

واستكمل عباس عبيد قائلًا: “اللعب بتحفظ وتقليل المساحات منذ بداية المباراة مهم للمنتخب السعودي، ولاعبو الأرجنتين يلعبون بهدوء ويستغلون اللمسات القصيرة تحت الضغط”.

الأخضر قبل كاس العالم قطر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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