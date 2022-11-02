البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

ودع العملاق الإسباني برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، رغم فوزه الساحق على فريق فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الدوري الأوروبي

ينتقل البارشا بهذه النتيجة إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، للعام الثاني على التوالي، بعدما اكتفى بجمع 7 نقاط، فيما أنهى فيكتوريا بلزن المشاركة الأوروبية، دون أي نقطة.

يشار إلى أن قرعة المسابقتين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، تقام الإثنين المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري.