البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

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ودع العملاق الإسباني برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، رغم فوزه الساحق على فريق فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ينتقل البارشا بهذه النتيجة إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، للعام الثاني على التوالي، بعدما اكتفى بجمع 7 نقاط، فيما أنهى فيكتوريا بلزن المشاركة الأوروبية، دون أي نقطة.
يشار إلى أن قرعة المسابقتين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، تقام الإثنين المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري.