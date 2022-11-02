البايرن يتصدر بدون هزيمة أو تعادل

تصدر فريق بايرن ميونيخ الألماني، مجموعته بدور المجموعات على حساب منافسه إنتر ميلان الإيطالي، بعدما تفوق بهدفين دون رد في مباراة جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

واصطحب بايرن ميونيخ، منافسه إنتر، إلى دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

العلامة الكاملة

ارتفع رصيد النادي البافاري إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بـ6 انتصارات، دون تعادل أو هزيمة، فيما بقي إنتر وصيفًا بـ10 نقاط.