البحرية تشارك في ميدوزا – 12 لرفع الكفاءة القتالية

انطلق في جمهورية مصر العربية، تمرين ميدوزا – 12، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في سفينة جلالة الملك الجبيل وقوات من مشاة البحرية ووحدات من الأمن البحرية الخاصة.

وقام قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوه بزيارة سفينة جلالة الملك الجبيل، واستمع إلى إيجاز عن السفينة وقدراتها القتالية البحرية المختلفة.

بمشاركة 4 دول

تشارك في التمرين إلى جانب القوات البحرية الملكية السعودية، قوات من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، واليونان، وقبرص.

لتبادل الخبرات

ويهدف التمرين الذي يستمر عدة أيام إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المدرجة مع القوات من الدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ مختلف المهام.