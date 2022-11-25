البرازيل تحصد أول 3 نقاط بمونديال 2022 بثنائية ريتشارليسون

استهل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، بالفوز على منتخب صربيا بنتيجة 2/ 0 في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، بحضور أكثر من 80 ألف متفرج.

ثنائية ريتشارليسون

وأقيمت مباراة البرازيل وصربيا على إستاد لوسيل في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من مونديال قطر.

وافتتح ريتشارليسون التسجيل للبرازيل في الدقيقة 62 قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

الكاميرون وسويسرا

وبهذه النتيجة، يحصد المنتخب البرازيلي أول 3 نقاط في المونديال ليعتلي صدارة المجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن نظيره السويسري والذي يمتلك نفس الرصيد، بينما تظل الكاميرون وصربيا بلا نقاط.

وكان منتخب سويسرا حقق الفوز على الكاميرون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، الخميس.

تشكيل الفريقين

دخل منتخب البرازيل المباراة بتشكيلة قوية مكونة من: “أليسون بيكر، أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، فينيسيوس جونيور، رافينيا، ريتشارليسون”.

وجاء تشكيل صربيا: “فانيا ميلينكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، أندريا زيفكوفيتش، ساسا لوكيتش، نيمانيا جودلي، دوشان تاديتش، ألكسندر ميتروفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش”.

واستمر تقدم البرازيل على صربيا بهدفين دون رد حتى نهاية المباراة، ليحصد السامبا فوزًا غاليًا في بداية مشوار كأس العالم 2022 في قطر.