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بعد تعرضهما لإصابة قوية

البرازيل تفقد نيمار ودانيلو في مرحلة المجموعات

2022-11-25 الساعة 7:28
البرازيل تفقد نيمار ودانيلو في مرحلة المجموعات
المواطن - الرياض

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تأكد غياب ثنائي منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار دا سيلفا ودانيلو عن المباريات المتبقية ضمن مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

إصابة نيمار ودانيلو

وتعرض نيمار لإصابة قوية في قدمه خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد صربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، فيما أكمل دانيلو اللقاء حتى النهاية.

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ولفت الصحافي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن مدرب البرازيل، تيتي، تلقى أنباء سيئة للغاية؛ حيث تأكد غياب نيمار، ودانيلو، عن المباراتين المقبلتين ضد سويسرا والكاميرون، بسبب إصابتهما في الكاحل.

إصابة نيمار
خروج النجم البرازيلي مصابًا – المصدر @BrasilEdition

وأعلن طبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار، اليوم الجمعة، في فيديو عبر حساب اتحاد الكرة البرازيلي، أن دا سيلفا يعاني من إصابة في الرباط الجانبي للكاحل، فيما أصيب دانيلو بالتواء في الكاحل.

وأضاف: “لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب، لخوض بقية البطولة”.

دانيلو
دانيلو – المصدر @BrasilEdition

منتخب البرازيل بالمونديال

ونجح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الصربي بثنائية دون رد بالأمس، ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم 2022، ويتصدر ترتيب المجموعة السابعة بالتساوي مع سويسرا.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @BrasilEdition

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