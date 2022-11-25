البرازيل تفقد نيمار ودانيلو في مرحلة المجموعات

تأكد غياب ثنائي منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار دا سيلفا ودانيلو عن المباريات المتبقية ضمن مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

إصابة نيمار ودانيلو

وتعرض نيمار لإصابة قوية في قدمه خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد صربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، فيما أكمل دانيلو اللقاء حتى النهاية.

ولفت الصحافي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن مدرب البرازيل، تيتي، تلقى أنباء سيئة للغاية؛ حيث تأكد غياب نيمار، ودانيلو، عن المباراتين المقبلتين ضد سويسرا والكاميرون، بسبب إصابتهما في الكاحل.

وأعلن طبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار، اليوم الجمعة، في فيديو عبر حساب اتحاد الكرة البرازيلي، أن دا سيلفا يعاني من إصابة في الرباط الجانبي للكاحل، فيما أصيب دانيلو بالتواء في الكاحل.

وأضاف: “لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب، لخوض بقية البطولة”.

منتخب البرازيل بالمونديال

ونجح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الصربي بثنائية دون رد بالأمس، ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم 2022، ويتصدر ترتيب المجموعة السابعة بالتساوي مع سويسرا.