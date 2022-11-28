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البرازيل تكسر صمود سويسرا وتتأهل لدور الـ16

2022-11-28 الساعة 9:00
البرازيل تكسر صمود سويسرا وتتأهل لدور الـ16
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة البرازيل ضد سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، بتحقيق السيليساو لفوز قاتل بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة البرازيل ضد سويسرا التي أُقيمت على استاد 974 بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لهز الشباك مبكرًا، وأهدر لاعبيه فرص عديدة، وسط تألق من الدفاع وحارس المرمى.

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واستمرت المحاولات لاختراق الدفاع، ومرر رافينيا كرة مميزة عند الدقيقة 27، وقابلها فينيسيوس جونيور، ولكن الحارس أبعدها، لتفشل محاولات السيليساو لتسجيل هدف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

البرازيل ضد سويسرا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز قاتل لمنتخب البرازيل

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم الضغط أملًا في تسجيل هدف مبكر، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص، قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 64.

البرازيل وسويسرا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وألغى الحكم هدف فينيسيوس جونيور بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، وواصل السيليساو الضغط، ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف قاتل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 83.

واستمرت المحاولات خلال الدقائق المتبقية لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرازيل ضد سويسرا، وتأهله رسميًا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.

كاسيميرو
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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