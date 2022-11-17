البرتغال تفتقد رونالدو أمام النسور

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يفتقد منتخب البرتغال، اليوم الخميس، جهود نجمه كريستيانو رونالدو في المباراة الودية التي تخوضها البرتغال أمام نيجيريا (النسور)، بسبب الإعياء.
وأكد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال غياب رونالدو بسبب الإعياء، كما نفى أن يكون للمقابلة التليفزيونية التي أجراها اللاعب والتي فتح خلالها النار على ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، أي انعكاسات على منتخب البرتغال.
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “رونالدو لم يكن مضطراً لإبلاغنا بشأن المقابلة التليفزيونية، أليس حرًّا في اتخاذ قراراته؟”.
وأضاف: “ما يهمني هو ما نتحدث عنه في معسكرنا وليس ما يقال خارجه، علينا أن نحترم قراره”.
وختم سانتوس حديثه بالقول: “علينا أن نحترم المقابلة التي أجراها، ليس لها علاقة بالمنتخب الوطني”.
ويستهل منتخب البرتغال مشواره في مونديال قطر بملاقاة غانا يوم 24 من الشهر الجاري ثم يواجه أوروجواي وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة.