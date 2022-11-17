Icon

ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بسبب الإعياء

البرتغال تفتقد رونالدو أمام النسور

2022-11-17 الساعة 12:04
البرتغال تفتقد رونالدو أمام النسور
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

يفتقد منتخب البرتغال، اليوم الخميس، جهود نجمه كريستيانو رونالدو في المباراة الودية التي تخوضها البرتغال أمام نيجيريا (النسور)، بسبب الإعياء.

مرض كريستيانو

وأكد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال غياب رونالدو بسبب الإعياء، كما نفى أن يكون للمقابلة التليفزيونية التي أجراها اللاعب والتي فتح خلالها النار على ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، أي انعكاسات على منتخب البرتغال.

قد يهمّك أيضاً
Img

بروزوفيتش: مواجهة السعودية خير إعداد لـ كرواتيا

Img

سلمان الفرج: نسعى جاهدين للتأهل

الكرة الذهبية - Cristiano ronaldo - كريستيانو رونالدو

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “رونالدو لم يكن مضطراً لإبلاغنا بشأن المقابلة التليفزيونية، أليس حرًّا في اتخاذ قراراته؟”.

رونالدو وكانسيلو

نحترم رونالدو

وأضاف: “ما يهمني هو ما نتحدث عنه في معسكرنا وليس ما يقال خارجه، علينا أن نحترم قراره”.

Cristiano ronaldo - كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وختم سانتوس حديثه بالقول: “علينا أن نحترم المقابلة التي أجراها، ليس لها علاقة بالمنتخب الوطني”.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في مونديال قطر بملاقاة غانا يوم 24 من الشهر الجاري ثم يواجه أوروجواي وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...
السعودية اليوم

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...

السعودية اليوم
وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...

السعودية اليوم
حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...
حصاد اليوم

حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...

حصاد اليوم
مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم
السعودية اليوم

مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

السعودية اليوم
تشافي يتواجد في كأس العالم 2022
الرياضة

تشافي يتواجد في كأس العالم 2022

الرياضة
مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة

السعودية اليوم
تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية
السعودية اليوم

تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

السعودية اليوم
نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!
غرائب

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

غرائب