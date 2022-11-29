البرتغال تفوز على أوروغواي بهدفين دون رد وتصعد لدور الـ16

انتهت مباراة البرتغال وأوروغواي، الاثنين، بتقدم المنتخب الشهير ببرازيل أوروبا بنتيجة 2/ 0، أحرزهما برونو فرنانديز ضمن مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، وبتلك النتيجة تكون البرتغال أحد الفرق التي ضمنت الصعود إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما فازت في أول لقاءاتها بالمونديال على غانا بنتيجة 3/ 2، قبل أيام.

فرصة مبكرة

بدأ أوروغواي الضغط مبكرًا على منتخب البرتغال، في الدقائق الأولى من المباراة، وفي الدقيقة الرابعة، فرصة هدف للبرتغال، يهيئ رونالدو الكرة بمهارة إلى كرفاليو ليقابلها بتسديدة مرت أعلى العارضة بقليل، والدقيقة السابعة الحكم يشهر البطاقة الصفراء لصالح رودريجو بنتانكور.

وفي الدقيقة الـ12، عرضية من الجهة اليسرى لصالح منتخب الأوروغواي ليحولها خوسيه ماريا خيمينيز رأسية مرت أعلى العارضة بقليل.

سيطرة وتمرير

حاول منتخب برازيل أوروبا، لعد أول ربع ساعة من الشوط الأول، عمل تمريرات قصيرة بين أقدام اللاعبين في وسط الملعب ومحاولات لاختراق دفاع الأوروغواي، وجواو فيلكس يسدد من على حدود منطقة الجزاء ولكن ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية في الدقيقة 16، بعدها بدقيقة يتحصل البرتغال على خطأ على حدود منطقة الجزاء، يسددها رونالدو وترتطم بالحائط البشري، وفي الدقيقة 22، سيطرة واستحواذ من البرتغال على مجريات اللقاء، ويستمر الضغط البرتغالي تحضير وتراجع من لاعبي أوروجواي حتى الدقيقة 25، وسط قلق جماهيرهم.

محاولات بنتانكور

رودريجو بنتانكور لاعب أوروغواي يستخلص الكرة في الدقيقة 32 من وسط الملعب وينطلق بسرعته تجاه المرمى ويسدد من داخل المنطقة ولكن الحارس البرتغالي ديوجو كوستا يتصدى لها ببراعة، وفي الدقيقة 36 لاعب منتخب أوروجواي يرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى ليقابلها رودريجو بنتانكور بتسديدة يساريه لتمر بجوار القائم الأيمن بقليل وتخرج إلى ضربة مرمى.

إصابة مينديز

سقوط البرتغالي ميندز للإصابة ونزول الجهاز الطبي لعلاجه، ونزول رافاييل جيريرو بدلًا من اللاعب المصاب الذي دخل في نوبة بكاء، وتستمر محاولات الفريقين لإحراز هدف التقدم دون جديد وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ بمحاولات أوروغواي للسيطرة على الكرة لبناء الهجمات، وتلوح فرصة خطيرة للبرتغال، بيرناردو سيلفا يمرر كرة بينية إلى جواو فيلكس ليقابلها بتسديدة يسارية ولكن ترتطم بالشباك الخارجية للمرمى في الدقيقة 52.

فرنانديز يتقدم

أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 54، جاء الهدف بعد عرضية متقنة من برونو فرنانديز داخل منطقة الجزاء ليحولها رونالدو رأسية على يسار الحارس داخل الشباك، وسط فرحة جماهيرية عارمة بالمدرجات، ويقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تسجيل هدف البرتغال باسم برونو فرنانديز، وبعدها بـ3 دقائق، يسقط رونالدو للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب أوروغواي.

ظهور أوروغواي

في الدقيقة 58، فالفيردي يرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها إديسون كافاني بتسديدة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب، وعند الدقيقة 59، يسدد المهاجم داروين نونيز من خارج منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس البرتغالي ديوجو كوستا الذي واصل مسلسل التألق.

تبديلات وضغط

خروج روبين نافاس ونزول البرتغالي رفائيل لياو عند الدقيقة 69، وخروج جواو فيليكس ونزول ماتيوس نونيز، وخروج النجم كريستيانو رونالدو ونزول جونسالو راموس عند الدقيقة 82، وتبديلان لـأوروغواي بنزول المخضرم لويس سواريز بديلًا لـ إديسون كافاني في الدقيقة 73، وأيضًا نزول ماكسيميليانو جوميز بدلًا من داروين نونيز.

ويستمر ضغط لاعبي أوروغواي لإحراز هدف التعادل وعند الدقيقة 76 يحتسب الحكم خطأ لصالح أوروغواي قرب منطقة الجزاء، ويشهر الحكم، البطاقة الصفراء بوجه جواو فيلكس بالدقيقة 77، وفي الدقيقة 78، أراسكايتا يرسل عرضية أرضية بعد تنفيذ الضربة الحرة ليقابلها سواريز بتسديدة ولكن ترتطم بالشباك الخارجية للمرمى للبرتغالي، وبعدها في الدقيقة 81، ضربة ركنية مرت دون خطورة على مرمى البرتغال.

ركلة جزاء وهدف

يحتسب الحكم ركلة جزاء للبرتغال ويحرز منها برونو فرنانديز الهدف الثاني في اللقاء عند الدقيقة 90 + 3، وينتهي اللقاء بفوز البرتغال بهدفين دون رد على أوروغواي التي حاول لاعبوها إحراز هدف حفظ ماء الوجه في اللقاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.