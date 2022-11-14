البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال طبرجل

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقطاً كثيفاً لحبات البرد شمال طبرجل بمنطقة الجوف، مساء أمس الأحد.

وأظهر المقطع، الذي رصدته “المواطن“، عبر “تويتر”، تساقطاً كثيفاً للبرد في أحياء شمال طبرجل، حيث اكتست الأرض بحلة بيضاء.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.