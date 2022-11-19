البرد يكسو الأرض حلة بيضاء في النفود الكبير

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقطاً كثيفاً للبرد والثلوج في النفود الكبير شمال منطقة حائل، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقطاً كثيفاً للبرد والثلوج صباح اليوم في النفود الكبير.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

سحب وسماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.