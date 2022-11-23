البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني

تعرض موقع البرلمان الأوروبي لهجوم إلكتروني، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما صنف في وقت سابق روسيا “دولة راعية للإرهاب”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

هجوم سيبراني

وأفاد جاومي دوش، المتحدث باسم البرلمان الأوروبي، أن موقع المؤسسة تعرض لهجوم سيبراني، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من تصويت أعضاء البرلمان على تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إن الهجوم أدى إلى شل الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وأن فرق البرلمان تعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

راعية للإرهاب

من المعروف أن البرلمان الأوروبي أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب هجماتها المتكررة المقترفة ضد الشعب الأوكراني، ودعا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.