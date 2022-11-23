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بسبب مجموعة فاغنر وقوات قاديروف 

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

2022-11-23 الساعة 2:58
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
المواطن - متابعة

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في خطوة لها دلالة رمزية وافق البرلمان الأوروبي على قرار يصنف روسيا باعتبارها دولة راعية للإرهاب.

وطالب البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم بإدراج مجموعة فاغنر الروسية وقوات قاديروف ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.

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اتفاق البحر الأسود

يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه روسيا والناتو على تجنب الحوادث في البحر الأسود بحسب موقع Euractiv البلجيكي.

وقال الموقع إن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف اتفق مع رئيس لجنة الناتو العسكرية روب باور على “توخي الحذر” في البحر الأسود لتجنب حالات النزاع.

وأضاف الموقع: “اتفق المسؤولان العسكريان مؤخرًا على توخي الحذر، لا سيما عدم السماح للسفن بالإبحار على مقربة شديدة من بعضها البعض في البحر الأسود لتجنب وقوع الحوادث” بحسب روسيا اليوم.

تطورات مقلقة

وقبل أيام أعلنت قيادة حلف الناتو، أن “طائرات حربية روسية تصرفت بشكل غير مهني بتنفيذها تحليقات فوق سفن تابعة لدول الحلف، كانت تقوم بمناورات في بحر البلطيق”.

الأوضاع في أوكرانيا

ميدانيًا لم يستبعد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، احتمال إجلاء جزء من سكان المدينة في الشتاء في حالة تطور أسوأ سيناريو في مجال تزويد المدينة بالكهرباء.

وأشار إلى أن سلطات المدينة تأمل بعدم تدهور الأوضاع في هذا المجال، مضيفًا: “لكن يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات”.

كما أكد احتمال انقطاع الكهرباء عن المدينة كلها وإجلاء عدد من السكان في هذه الحالة وفي حالة انخفاض درجة الحرارة. وتابع: “لكننا لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد”.

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