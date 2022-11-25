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في انتصار لرئيس الوزراء

البرلمان الإسباني يوافق على الموازنة

2022-11-25 الساعة 1:08
البرلمان الإسباني يوافق على الموازنة
المواطن - متابعة

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أقر البرلمان الإسباني موازنة العام المقبل، في انتصار لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي حقق أغلبية تشريعية مستقرة بما يكفي للموافقة على ثلاث خطط إنفاق متتالية.

التفاصيل

وحصلت الموازنة على أغلبية من 187 صوتًا، أمس الخميس، ووصل سقف الإنفاق فيها إلى مستوى قياسي بلغ 198.2 مليار يورو (207 مليارات دولار)، ومن المقرر أن يتم إحالة الموازنة إلى مجلس الشيوخ لتحصل على الموافقة النهائية، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

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وتتعارض النتيجة المتوقعة على نطاق واسع مع العراقيل التي واجهها سانشيز وسلفه المعارض في الموافقة على موازنات كاملة بين عامي 2016 و2019.

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