Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بقيمة 3ر1 مليار دولار

البرلمان البلغاري يوافق على شراء مقاتلات إف 16 الأمريكية

2022-11-25 الساعة 9:14
البرلمان البلغاري يوافق على شراء مقاتلات إف 16 الأمريكية
المواطن - متابعة

صادق البرلمان البلغاري اليوم الجمعة بشراء ثماني طائرات أخرى من مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع، لتحل محل طائرات ميج-29 سوفيتية الصنع المتهالكة.

بقيمة 3ر1 مليار دولار

وتبلغ قيمة الصفقة، التي تضم خدمات إضافية، حوالي 3ر1 مليار دولار. وقوبلت باعتراض الحزب الاشتراكي، وحزب النهضة الموالي لروسيا بشكل علني، وفقًا للتقارير.

قد يهمّك أيضاً
Img

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

Img

ولي العهد يغادر تايلند ورئيس الوزراء في مقدمة مودعيه

واشترت بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ثماني مقاتلات إف-16 في عام 2019، حيث من المتوقع أن يتم تسليمها فقط في عام 2025 بعد حدوث تأخيرات. وستكمل المقاتلات الإضافية سرب مقاتلات إف-16، وفقًا لـ د ب أ.

وحاليا، تعتمد البلاد على شركاء الناتو في الدفاع عن مجالها الجوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو
الرياضة

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو

الرياضة
أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...
العالم

أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...

العالم
رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل
الرياضة

رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل

الرياضة
ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%
السوق

ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%

السوق
يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...
الرياضة

يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...

الرياضة
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...
الرياضة

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...

الرياضة
الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...

السعودية اليوم
خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب
السعودية اليوم

خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب

السعودية اليوم