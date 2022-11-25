البرلمان البلغاري يوافق على شراء مقاتلات إف 16 الأمريكية

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صادق البرلمان البلغاري اليوم الجمعة بشراء ثماني طائرات أخرى من مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع، لتحل محل طائرات ميج-29 سوفيتية الصنع المتهالكة.
وتبلغ قيمة الصفقة، التي تضم خدمات إضافية، حوالي 3ر1 مليار دولار. وقوبلت باعتراض الحزب الاشتراكي، وحزب النهضة الموالي لروسيا بشكل علني، وفقًا للتقارير.
واشترت بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ثماني مقاتلات إف-16 في عام 2019، حيث من المتوقع أن يتم تسليمها فقط في عام 2025 بعد حدوث تأخيرات. وستكمل المقاتلات الإضافية سرب مقاتلات إف-16، وفقًا لـ د ب أ.
وحاليا، تعتمد البلاد على شركاء الناتو في الدفاع عن مجالها الجوي.