البرهان يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية السودانية

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قرر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل”، وفق بيان أصدره المجلس.
وأمر في قرار تالٍ بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، وفق بيان لرويترز.