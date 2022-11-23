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بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية

البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد لحديثي التخرج

2022-11-23 الساعة 12:02
البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد لحديثي التخرج
المواطن - الرياض

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أعلن البريد السعودي بدء التسجيل في (برنامج رائد) لحديثي وحديثات التخرج بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية (مسك المهارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الهدف من البرنامج:

– يهدف البرنامج إلى اسـتقطاب وجذب أفضل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وذلك لتأهيلهم من خلال برنامج مكثف يتضمن عدة أنشطة عملية بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لدعم نموهم المهني والإســـهام في تحقيق استراتيجية وأهداف المؤسسة.

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المزايا:

1- في حال تم اجتياز البرنامج بنجاح يتم التوظيف بمزايا تنافسية.
2- تدوير وظيفي.
3- التدريب على رأس العمل.
4- دورات تدريبية مختلفة.
5- العمل على مشاريع.
6- جلسات إرشادية.

التخصصات المستهدفة:

– إحصائية.
– بحوث العمليات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة أعمال.
– هندسة صناعية.
– الخدمات اللوجستية.
– خدمات وسائل النقل.
– نظم معلومات.
– علم الحاسب.
– تكنولوجيا المعلومات.
– قانون.
– تسويق.
– الاتصالات.
– تكنولوجيا.
– التمويل.
– هندسة البرمجيات.
– التجارة الإلكترونية.
– إدارة المخاطر والتأمين.
– محاسبة.
– علم البيانات.
– قانون الأعمال التجارية الدولية.
– إدارة الموارد البشرية.
– تحليل الأعمال.
– الإدارة العامة.
– سلاسل الإمداد.
– إدارة المشاريع.
– تصميم المنتجات.
– الواجهة الحاسوبية البشرية.
– علم النفس.

مدة البرنامج:
– مدة (12) شهر.

مكان البرنامج:

– الرياض، المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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