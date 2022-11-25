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تنتحل صفة وهوية سبل

البريد: لا تتجاوبوا مع الرسائل الاحتيالية

2022-11-25 الساعة 7:39
البريد: لا تتجاوبوا مع الرسائل الاحتيالية
المواطن - الرياض

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شدد البريد السعودي (سبل) على المواطنين بضرورة عدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية.

وقال سبل في بيان على موقع تويتر، اليوم الجمعة: العملاء الأعزاء: نجدد التنويه بعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية سبل.

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قنوات رسمية:

أكد البريد أن وسائل تسديد الخدمات من خلال القنوات الرسمية فقط: تطبيق سبل أونلاين أو الموقع الإلكتروني.

في وقت سابق، قال البريد عبر تويتر: إنه لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، موجهًا عددًا من النصائح والإرشادات للحماية من الوقوع ضحية الرسائل الاحتيالية، والخطوات التي يجب على ضحايا التصيد الاحتيالي اتباعها.

وشارك إنفوجراف شرح من خلاله إرشادات الحماية من الرسائل الاحتيالية، حيث شدد على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية بالضغط على أي روابط موجودة أو فتح أي ملفات مرسلة، بالإضافة لأهمية القيام بحذف الرسالة الاحتيالية ووضع حد ائتماني للبطاقة.

 رسائل احتيالية:

وفي سياق متصل؛ حثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجميع على الإبلاغ عن المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية وتتضمن مزاعم بالفوز بجوائز مالية وتطالب بمعلومات لاستكمال الفوز.

وقالت الهيئة: في حالة تلقي مكالمة أو رسالة احتيالية عليكم بالاتصال برقم 330330.

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