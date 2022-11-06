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البر بالنعيرية تكرم كبار السن المستمرين في التعلم

2022-11-06 الساعة 1:59
البر بالنعيرية تكرم كبار السن المستمرين في التعلم
المواطن - الرياض

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كرمت فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمحافظة النعيرية مجموعة من كبار السن من الآباء والأمهات المتفوقين دراسياً ممن واصلوا دراستهم وتعليمهم ضمن مبادرة الجمعية التنموية “طموح” التي أطلقتها لمحو أمية كبار السن وتحفيزهم على مواصلة التعلم وقال المتحدث الإعلامي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند أن الجمعية تهتم بتفعيل المبادرات التنموية وخاصة في القرى والهجر للنهوض بهذه الأسر والأخذ بأيديها نحو التنمية.

حفل خاص

وأوضح أن الجمعية كرمت في حفل خاص كبار السن ممن واصلوا تعليمهم وكرمت الطلاب والطالبات المتفوقين بفرع الجمعية بالنعيرية تعزيزًا لتفوقهم ودعمًا لاستمراره، برعاية وحضور مدير مكتب التعليم بالنعيرية الدكتور سرور الحربي لافتاً إلى أهمية العناية بهؤلاء الطلاب ورعايتهم موضحاً أن الجمعية تقوم برعاية هؤلاء الطلبة المتفوقين عبر مبادرة العلم، مشيرا إلى منح الجمعية للطالبات من أبناء الأسر المستفيدة لأكثر من 500 منحة تعليمية في دبلومات متخصصة في الموارد البشرية والعلاقات العامة والأمن السيبراني كما قدمت الجمعية 95 منحة جامعية لأبناء المستفيدين بالجامعة العربية المفتوحة.

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مبادرة العلم نماء

كما دعمت 48 طالباً وطالبة بمبادرة “العلم نماء” لدعم وتشجيع الطلاب المتفوقين بالمرحلة المتوسطة، و قدمت 340 فرصة وظيفية لأبناء الأسر استفاد منها 370 مستفيداً، فضلا على استفادة 156 أسرة من الإسكان التنموي حيث تم تمليك 122 أسرة تمليكاً مباشراً و34 أسرة انتفاعاً منتهياً بالتمليك و239 أسرة تم ترشيحها للتملك المباشر و191 أسرة تم ترشيحها للانتفاع المنتهي بالتمليك وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالأسرة بما يحقق جودة التعليم والحياة لأبنائها وأكد المسند أن هذا التوجه التنموي يأتي تحقيقا للخطة الاستراتيجية للجمعية بما يتوافق مع رؤية المملكة التنموية 2030.

وأضاف المسند أن الجمعية وقعت عبر فرعها بالنعيرية خلال تكريم المتفوقين من الطلاب والآباء عددا من الشراكات التنموية حيث وقعت شراكة تنموية لتبادل الخبرات والتعاون لخدمة المستفيدين مع جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية وقعها المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأهلية بالنعيرية ماطر بن علي الشمري كما تضمن الحفل تكريماً للجهات والرعاة المشاركين تقديرًا لجهودهم المبذولة وما قدموه لإنجاح برامج فرع جمعية البر بالنعيرية.

 

 

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