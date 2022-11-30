البطاطا تنقص الوزن

كشفت دراسة حديثة أن الخضار المفضل عند الكثير يمكن أن يساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، دون بذل الكثير من الجهد.

دراسة حديثة

ونسفت الدراسة الحديثة الأفكار التي تربط بين البطاطا وزيادة الوزن في السابق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأفاد العلماء أن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية معينة من الطعام، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية.

تشعر بالشبع

وطبقت الدراسة على 36 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الإنسولين، وطلب من نصفهم اتباع نظام غذائي يحتوي في الأساس على البطاطا باللحم أو بالسمك، في حين اتبع النصف الآخر نظامًا غذائيًّا يحتوي على مختلف الأطعمة الأخرى.

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون الأمريكيون أن البطاطا ساعدت المشاركين على الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة منها، وبالتالي قللت من استهلاك الأطعمة الأخرى التي قد تحتوي على سعرات حرارية أعلى بكثير، وهذا بدوره يساعد في إنقاص الوزن.

وأضافت البروفيسور كانديدا ريبيلو، من مركز “بنينغتون” للأبحاث في لويزيانا: “يميل الناس إلى تناول كمية معينة من الطعام يوميًّا بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية لهذا الطعام، وذلك من أجل الشعور بالشبع”.

وأردفت: “من خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل ومنخفضة السعرات الحرارية، مثل البطاطا، يمكنك بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها”.

وأشارت الباحثة الأمريكية إلى أن المشاركين الذين تناولوا البطاطا بشكل أساسي وجدوا أنفسهم أكثر امتلاءً وشعروا بالشبع بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان لم ينتهوا حتى من وجبتهم. ولفتت إلى أن هذا يعني أن هذه المجموعة من الناس يمكنها إنقاص وزنها بجهد ضئيل.

من المعروف أن البطاطا ربطت سابقًا بزيادة الوزن ورفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأُوصي الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين بتجنبها، لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن هذا قد لا يكون صحيحًا.