Icon

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
دراسة تدحض ما قبلها

البطاطا تنقص الوزن

2022-11-30 الساعة 12:04
البطاطا تنقص الوزن
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة أن الخضار المفضل عند الكثير يمكن أن يساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، دون بذل الكثير من الجهد.

دراسة حديثة

ونسفت الدراسة الحديثة الأفكار التي تربط بين البطاطا وزيادة الوزن في السابق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وبولندا

Img

حادث قتل غامض لأم وطفليها يهز الخرطوم

وأفاد العلماء أن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية معينة من الطعام، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية.

تشعر بالشبع

وطبقت الدراسة على 36 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الإنسولين، وطلب من نصفهم اتباع نظام غذائي يحتوي في الأساس على البطاطا باللحم أو بالسمك، في حين اتبع النصف الآخر نظامًا غذائيًّا يحتوي على مختلف الأطعمة الأخرى.

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون الأمريكيون أن البطاطا ساعدت المشاركين على الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة منها، وبالتالي قللت من استهلاك الأطعمة الأخرى التي قد تحتوي على سعرات حرارية أعلى بكثير، وهذا بدوره يساعد في إنقاص الوزن.

وأضافت البروفيسور كانديدا ريبيلو، من مركز “بنينغتون” للأبحاث في لويزيانا: “يميل الناس إلى تناول كمية معينة من الطعام يوميًّا بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية لهذا الطعام، وذلك من أجل الشعور بالشبع”.

وأردفت: “من خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل ومنخفضة السعرات الحرارية، مثل البطاطا، يمكنك بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها”.

وأشارت الباحثة الأمريكية إلى أن المشاركين الذين تناولوا البطاطا بشكل أساسي وجدوا أنفسهم أكثر امتلاءً وشعروا بالشبع بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان لم ينتهوا حتى من وجبتهم. ولفتت إلى أن هذا يعني أن هذه المجموعة من الناس يمكنها إنقاص وزنها بجهد ضئيل.

من المعروف أن البطاطا ربطت سابقًا بزيادة الوزن ورفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأُوصي الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين بتجنبها، لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن هذا قد لا يكون صحيحًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك
حصاد اليوم

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

حصاد اليوم
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...
العالم

ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...

العالم
هبوط الدولار على نطاق واسع
حصاد اليوم

هبوط الدولار على نطاق واسع

حصاد اليوم
بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...
الملك سلمان

بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...

الملك سلمان
أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...
كأس العالم

أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...

كأس العالم
وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...
آخر الاخبار

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...

آخر الاخبار
قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة
العالم

قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة

العالم