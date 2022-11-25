البق الدقيقي يقضي على المحاصيل والمبيدات لا تؤثر فيها

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تحدث المهندس الزراعي محمد الفيفي، عن حشرة البق الدقيقي ومدى تأثيرها على المحاصيل الزراعية، مقدمًا مقترحاته للقضاء عليها.
فيديو | "البق الدقيقي" يقضي على المحاصيل الزراعية .. والمهندس الزارعي محمد الفيفي: الحشرة تنتقل عن طريق الرياح والمبيدات لا تقضي عليها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/nV1daxlJdi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 25, 2022
وأشار الفيفي، خلال مداخلة مع “برنامج 120” على “قناة الإخبارية”، إلى ضرورة من وضع برنامج متكامل للقضاء على هذه الحشرة، لافتًا إلى أن رش المبيدات وحده لا يكفي، حيث تنتقل الحشرة من مزرعة إلى أخرى، منوهًا إلى قيام وزارة الزراعة برش الأشجار من قبل وعادت الحشرة مرة أخرى لتصيب الأشجار بإصابات واضحة.
وعن كيفية القضاء عليها، طالب الفيفي بضرورة تنظيف المزارع لأن هناك أعشابًا تعيش عليها هذه الحشرة خاصة الأشجار البستانية، إلى جانب تقليم الأفرع الزائدة والجافة وتسميد التربة والعناية بالري ثم رشها بالمبيدات، بالإضافة للزيت المعدني.
وأوضح الفيفي أن هذه الحشرة تنتقل عن طريق الرياح والطيور، وكذلك العمليات الزراعية التي يمارسها المزارعون.