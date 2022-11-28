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مؤكدًا قدرته على التأهل

البلوشي: منتخب السعودية أفضل من المكسيك

2022-11-28 الساعة 8:27
البلوشي: منتخب السعودية أفضل من المكسيك
المواطن - الرياض

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أكد المعلق العماني خليل البلوشي أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم أفضل فنيًا من نظيره المكسيكي، لافتًا إلى أنه يستطيع التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر.

منتخب السعودية أفضل فنيًا

وقال خليل البلوشي: “كنت أتمنى عدم ظهور فيديو منتخب السعودية بعد الانتصار على الارجنتين، والأخضر فنيًا أفضل من المكسيك وقادر على التأهل”.

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لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وسيلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل اللقاء المرتقب، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

البلوشي يتحدث عن التعليق

على الجانب الآخر، تحدث خليل البلوشي خلال حواره لقناة SSC، قائلًا: “أستخدم الأبيات الشعرية في خدمة التعليق وكيف ممكن أن تكون في إطار المباراة”.

وتابع: “الابتعاد عن التعليق من الممكن بأن يؤثر على المعلق، ومن يريد الدخول في مجال التعليق عليه التدريب باستمرار ولا يستمع لآراء أصحابه فقد يجامله أحدهم”.

خليل البلوشي
البلوشي

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