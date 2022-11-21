التأمين العربية ترفع رأس مال الشركة إلى 530 مليون ريال

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة إلى 530 مليون ريال، بنسبة زيادة 100 في المائة، ذلك عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 26.5 مليون سهم.

الملاءة المالية

وأوضحت الشركة أن سبب الزيادة لدعم نمو أعمالها مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

وتابعت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

نسبة التذبذب

وقالت تداول إنه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الاثنين 27/ 04/ 1444هـ الموافق 21/ 11/ 2022م على أساس سعر 11.18 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة، علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة التأمين العربية التعاونية في محافظ المساهمين يوم الأربعاء بتاريخ 29/ 04/ 1444هـ الموافق 23/ 11/ 2022م.