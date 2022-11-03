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ثمن توقيع وزارة التجارة مع HRD

التجارة تستهدف الارتقاء بصناعة المجوهرات وتوطينها

2022-11-03 الساعة 10:53
التجارة تستهدف الارتقاء بصناعة المجوهرات وتوطينها
المواطن - الرياض

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أشاد خالد وليد الكوهجي، متخصص في مجال المجوهرات، بالخطوة التي قامت بها وزارة التجارة المتمثلة في التوقيع مع HRD في مجال تصنيف الألماس والمجوهرات عالمياً في السعودية كمعهد تدريبي وذلك من خلال اجتماع تجار المجوهرات مع وزير التجارة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التي قامت بها الوزارة تساهم كثيرا في الارتقاء بصناعة المجوهرات والألماس، وتوطينها.

ثقافة المستهلك

وأشار خالد وليد الكوهجي إلى أهمية تثقيف المجتمع والمستهلك في مجال المجوهرات، وبصورة خاصة في مجال الألماس.

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وأضاف أن ثقافة المستهلك في عالم  المجوهرات والألماس تعد أحد أبرز وأهم الأمور التي تساعد على توفير ثقافة كافية للمستهلك وذلك قبل الشراء.

دعم الاستثمار

وتابع أن ذلك من شأنه أن يساعد في نمو الاستثمار في مجال المجوهرات في المملكة، بصورة عامة، بما يخدم التطلعات المستقبلية.

رؤية المملكة 2030

وأكد أن تمكين أبناء الوطن من الوظائف المختلفة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحث جميع القطاعات على خلق فرص وظيفية جديدة ومبتكرة، تساهم في تنوع اقتصادي المملكة.

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  • ابات عيسي

    شركة مجوهرات الكوهجي من الشركات العريقة في المملكةوالتي تدعم السعودة وداىما حريصة علي تطور الموارد البشرية عن طريق توفير التدريب المكثف لموظفيها

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