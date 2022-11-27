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لمواكبة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

التدريب التقني : تأهيل أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة في مجال السياحة

2022-11-27 الساعة 12:03
التدريب التقني : تأهيل أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة في مجال السياحة
المواطن - واس

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تأهيل 6189 متدربًا ومتدربة حالياً في مجالات السياحة والفندقة، لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم في هذا القطاع الحيوي؛ لمواكبة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

برامج تدريب متخصصة

وأوضح المتحدث الرسمي للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن المؤسسة بدأت منذ سنوات في تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة؛ لتأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في هذا القطاع وقيادة منشآته، من خلال برامج تدريبية متنوعة في مجالات السياحة والضيافة، وذلك في 4 كليات تقنية للبنين، و 7 كليات تقنية للبنات، إضافةً إلى تشغيل 4 كليات متخصصة بشكل كامل في السياحة والفندقة في كل من مدن ومحافظات المدينة المنورة، والمزاحمية، والطائف، والرس.

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حاجة سوق العمل

وأشار العتيبي إلى أن المؤسسة تنفذ عدة مسارات؛ لسد حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية في مجالات السياحة والفندقة والضيافة، بالتعاون مع شركائها من قطاع الأعمال، حيث يتم حالياً تشغيل 7 معاهد وأكاديميات متخصصة بمختلف مناطق المملكة، في إطار برنامج الشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل بشكل تكاملي مع عدة جهات ذات علاقة بسوق العمل؛ لدراسة مختلف المسارات المهنية الجديدة والتخصصات المستقبلية، بهدف تصميم وتقديم برامج تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة.

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