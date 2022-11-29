التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية والمكسيك

يترقب الجمهور السعودي مساء الغد، مباراة السعودية والمكسيك في ختام دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية والمكسيك

وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXRTA ONE HD, BEIN SPORTS CONNECT.

وسيكون تشكيل الأخضر المتوقع مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

أما تشكيل منتخب المكسيك المتوقع فسيكون مكونًا من: “أوتشوا في حراسة المرمى، مونتيس، ألفاريز، سانشيز، جالاردو، تشافيز لويس، مورينو، هيكتور هيريرا، لوزانو، هنري مارتن، فيجا”.

حكم مواجهة السعودية والمكسيك

وسيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير غدًا مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك، حيث يُعد صاحب الـ37 عامًا، أفضل حكم إنجليزي خلال الفترة الحالية، كما أنه حكم دولي منذ عام 2014.

وقبل بدء كأس العالم 2022 في قطر، سبق لـ أوليفير إدارة 12 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، كان آخرها مباراة آرسنال وتشيلسي، كما أدار ديربي مدينة مانشستر بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الذي انتهى بفوز السيتي بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي.

كما سبق لـ أوليفير المقرر له إدارة مباراة السعودية والمكسيك، قيادة مباراة السوبر الأوروبي في افتتاح موسم 2022/2023 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني، كما أدار 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.