التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وبولندا

يترقب عشاق الأخضر، مباراة السعودية وبولندا عصر الغد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما تشكيل منتخب بولندا المتوقع فسيكون مكونًا من: ” تشيزني في حراسة المرمى، جيليك، كاش، كيويور، بيريزينسكي، كريتشوفياك، كامينسكي، زيلينسكي، زاليفسكي، ليفاندوفسكي، ميليك”.

مباراة السعودية وبولندا

وتُقام مباراة السعودية وبولندا غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD.

وكان الأخضر هزم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف. يذكر أنه في حال فاز المنتخب السعودي على منتخب بولندا فسوف يصعد الأخضر لدور ثمن النهائي من مباريات مونديال قطر 2022، في تكرار لإنجاز مونديال 1994.

ويغيب عن المنتخب السعودي في مباراة الغد أمام بولندا كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الإصابة.

وكان الفرج أُصيب في عظمة الساق في مباراة الأرجنتين، بينما يُعاني ياسر الشهراني من إصابة في الفك وغدة البنكرياس بعد ارتطامه في قدم الحارس محمد العويس في مباراة الأرجنتين.