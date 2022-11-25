التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وبولندا

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف
يترقب عشاق الأخضر، مباراة السعودية وبولندا عصر الغد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.
وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.
أما تشكيل منتخب بولندا المتوقع فسيكون مكونًا من: ” تشيزني في حراسة المرمى، جيليك، كاش، كيويور، بيريزينسكي، كريتشوفياك، كامينسكي، زيلينسكي، زاليفسكي، ليفاندوفسكي، ميليك”.
وتُقام مباراة السعودية وبولندا غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD.
وكان الأخضر هزم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.
يذكر أنه في حال فاز المنتخب السعودي على منتخب بولندا فسوف يصعد الأخضر لدور ثمن النهائي من مباريات مونديال قطر 2022، في تكرار لإنجاز مونديال 1994.