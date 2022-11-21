التشكيل المتوقع لـ مباراة السنغال ضد هولندا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة السنغال ضد هولندا التي تُقام مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الثمامة”، كما تُنقل عبر قنوات Al Kass EXTRA TWO HD , BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX , ITV, RAI 2, ZDF HD.

السنغال ضد هولندا

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب السنغال مكونًا من : “حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: جاكوبز، بابي أبو سيسي، كوليبالي، فورموسى ميندي

الوسط: إدريسا جاي، إسماعيلا سار، نامبليس ميندي

الهجوم: بامبا ديانج، بولاي ديا، كريبين دياتا.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا فسيكون مكونًا من: “حارس المرمى: باسفير

الدفاع: آكي، فان دايك، تيمبر

الوسط: دي يونج، دي رون، مالاسيا، دومفريس

الهجوم: بيرجوين، يانسن، بيرجويس”.

القيمة السوقية للمنتخبين

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب السنغال 228 مليون يورو، مع متوسط أعمار 26.7 سنة، أما منتخب هولندا فتبلغ قيمته السوقية 587 مليون يورو مع متوسط أعمار 27 سنة.

وقبل مباراة السنغال ضد هولندا، تُقدر القيمة السوقية لـ فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا 55 مليون يورو، بينما القيمة السوقية لـ خاليدو كوليبالي قائد السنغال تُقدر بـ 45 مليون يورو.

ويغيب السنغالي ساديو ماني عن مباريات بلاده في مونديال قطر 2022 حيث نشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء الخميس الماضي، أعلن من خلاله استبعاد ساديو ماني من القائمة النهائية في كأس العالم بسبب الإصابة.