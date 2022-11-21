Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
تُقام اليوم في كأس العالم

التشكيل المتوقع لـ مباراة السنغال ضد هولندا

2022-11-21 الساعة 5:01
التشكيل المتوقع لـ مباراة السنغال ضد هولندا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة السنغال ضد هولندا التي تُقام مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الثمامة”، كما تُنقل عبر قنوات Al Kass EXTRA TWO HD , BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX , ITV, RAI 2, ZDF HD.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”

Img

مدة استمرار الدعم الإضافي في حساب المواطن

السنغال ضد هولندا

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب السنغال مكونًا من : “حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: جاكوبز، بابي أبو سيسي، كوليبالي، فورموسى ميندي

الوسط: إدريسا جاي، إسماعيلا سار، نامبليس ميندي

الهجوم: بامبا ديانج، بولاي ديا، كريبين دياتا.

السنغال ضد هولندا
فيرجيل فان دايك يسارًا وكوليبالي يمينًا

أما التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا فسيكون مكونًا من: “حارس المرمى: باسفير

الدفاع: آكي، فان دايك، تيمبر

الوسط: دي يونج، دي رون، مالاسيا، دومفريس

الهجوم: بيرجوين، يانسن، بيرجويس”.

القيمة السوقية للمنتخبين

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب السنغال 228 مليون يورو، مع متوسط أعمار 26.7 سنة، أما منتخب هولندا فتبلغ قيمته السوقية 587 مليون يورو مع متوسط أعمار 27 سنة.

وقبل مباراة السنغال ضد هولندا، تُقدر القيمة السوقية لـ فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا 55 مليون يورو، بينما القيمة السوقية لـ خاليدو كوليبالي قائد السنغال تُقدر بـ 45 مليون يورو.

ويغيب السنغالي ساديو ماني عن مباريات بلاده في مونديال قطر 2022 حيث نشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء الخميس الماضي، أعلن من خلاله استبعاد ساديو ماني من القائمة النهائية في كأس العالم بسبب الإصابة.

ساديو ماني
ماني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير