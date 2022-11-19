التشكيل المتوقع لـ مباراة قطر والإكوادور

تفتتح مباراة قطر والإكوادور، نهائيات كأس العالم 2022 مساء غد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُقام البطولة لأول مرة في منطقة الوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.

المباراة تُقام بين المنتخبين على ملعب ” البيت” في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وستكون قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max ناقلة للمباراة.

ويُعلق على المباراة كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.

قطر والإكوادور

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب قطر مكونًا من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان، بسام الراوي، عبدالكريم حسن، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، الهيدوس، المعز علي”.

أما تشكيل منتخب الإكوادور المتوقع فسوف يكون مكونًا من: “دومينيجز بحراسة المرمى، هينكابي، توريس، بريسيادو، إيستوبيان، جرويزو، كايسيدو، فرانكو، بلاتا، إيبارا، إيسترادا”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.