Icon

أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon ولي العهد يلتقي ملك تايلاند Icon طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! Icon أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ Icon الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح كأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لـ مباراة قطر والإكوادور

2022-11-19 الساعة 10:32
التشكيل المتوقع لـ مباراة قطر والإكوادور
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تفتتح مباراة قطر والإكوادور، نهائيات كأس العالم 2022 مساء غد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُقام البطولة لأول مرة في منطقة الوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.

المباراة تُقام بين المنتخبين على ملعب ” البيت” في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

Img

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الرياض

وستكون قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max ناقلة للمباراة.

ويُعلق على المباراة كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.

قطر والإكوادور

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب قطر مكونًا من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان، بسام الراوي، عبدالكريم حسن، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، الهيدوس، المعز علي”.

قطر والإكوادور - كأس العالم 2022

أما تشكيل منتخب الإكوادور المتوقع فسوف يكون مكونًا من: “دومينيجز بحراسة المرمى، هينكابي، توريس، بريسيادو، إيستوبيان، جرويزو، كايسيدو، فرانكو، بلاتا، إيبارا، إيسترادا”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: الدعم 10 نوفمبر
حصاد اليوم

حساب المواطن: الدعم 10 نوفمبر

حصاد اليوم
عطاء التعليمية تربح 70.6 مليون ريال
السوق

عطاء التعليمية تربح 70.6 مليون ريال

السوق
جيبوتي تعمل مع السعودية ومصر لأجل المناخ
السعودية اليوم

جيبوتي تعمل مع السعودية ومصر لأجل المناخ

السعودية اليوم
ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  
العالم

ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  

العالم
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
روسيا تحشد 300 ألف جندي
العالم

روسيا تحشد 300 ألف جندي

العالم
الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده
حصاد اليوم

الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده

حصاد اليوم
لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة
السعودية اليوم

لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة

السعودية اليوم