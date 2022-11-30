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آمال كبيرة لـ الأخضر بالتأهل لدور الـ16

التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك اليوم

2022-11-30 الساعة 12:45
التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك اليوم
المواطن - الرياض

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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة مصيرية ومواجهة حاسمة، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره المكسيكي، على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

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آمال الأخضر

المنتخب السعودي ( الأخضر ) يتمسك بآمال التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين الوصيف، فيما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب بـ4 نقاط، وفي المقابل يتذيل المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

محمد العويس
العويس – المصدر @fifaworldcup_es

وكشف موقع “Sofa Score” عن تشكيل الأخضر المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك في ختام دور المجموعات لمونديال 2022.

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبدالحميد – عبدالإله العمري – علي البليهي – ناصر الدوسري

الوسط: عبدالله عطيف – فراس البريكان – سامي النجعي – محمد كنو

خط الهجوم: صالح الشهري – سالم الدوسري

تشكيل المكسيك المتوقع

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا

الدفاع: نيستور أراوخو – هيكتور مورينو – سيزار مونتيس

الوسط: كيفن ألفاريز – هيكتور هيريرا – إدسون ألفاريز – إيريك جوتيريز – خيسوس جاياردو

الهجوم: هيرفينج لوزانو – راؤول خيمينيز.

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