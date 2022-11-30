التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك اليوم

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة مصيرية ومواجهة حاسمة، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره المكسيكي، على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

آمال الأخضر

المنتخب السعودي ( الأخضر ) يتمسك بآمال التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين الوصيف، فيما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب بـ4 نقاط، وفي المقابل يتذيل المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكشف موقع “Sofa Score” عن تشكيل الأخضر المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك في ختام دور المجموعات لمونديال 2022.

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبدالحميد – عبدالإله العمري – علي البليهي – ناصر الدوسري

الوسط: عبدالله عطيف – فراس البريكان – سامي النجعي – محمد كنو

خط الهجوم: صالح الشهري – سالم الدوسري

تشكيل المكسيك المتوقع

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا

الدفاع: نيستور أراوخو – هيكتور مورينو – سيزار مونتيس

الوسط: كيفن ألفاريز – هيكتور هيريرا – إدسون ألفاريز – إيريك جوتيريز – خيسوس جاياردو

الهجوم: هيرفينج لوزانو – راؤول خيمينيز.