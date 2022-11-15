التشهير بصاحبة منشأة باعت أغذية فاسدة

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شهرت وزارة التجارة بصاحبة مؤسسة مواد غذائية، بعد إدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة عرض وبيع منشآتها 35 منتجًا من العصائر والبسكويت والبطاطا منتهية الصلاحية بمحافظة البكيرية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالقصيم، اليوم الثلاثاء، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفة.
من جانبها، دعت وزارة التجارة للتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، والتي تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية قدرها مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
كما حثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.