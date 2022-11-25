التشهير بمخالف عرض 45 إطار سيارات منتهي الصلاحية

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة
شهَّرت وزارة التجارة بمالك منشأة تجارية تختص في تجارة إطارات وزيوت السيارات بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض 45 قطعة إطارات سيارات منتهية الصلاحية للبيع؛ وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالخبر المتضمن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتتلقَّى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.