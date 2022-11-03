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فرض غرامة عليه

التشهير بمدير منشأة ضلل المستهلكين

2022-11-03 الساعة 11:03
التشهير بمدير منشأة ضلل المستهلكين
المواطن - واس

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شهّرت وزارة التجارة بمدير فرع منشأة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.

تفاصيل البلاغ

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد باشرت بلاغاً عن منشأة تختص في تجارة المعادن الثمينة والساعات أعلنت عن تخفيضات دون ترخيص حيث اتضح عدم صحة الإعلان عن تخفيضات بنسبة 50% على جميع البضاعة المعروضة، بالإضافة لمخالفة عدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

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تراخيص التخفيضات

يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية، حيث تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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