التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إسبانيا وألمانيا

انتهى لقاء إسبانيا وألمانيا، الذي أقيم، الأحد، على ملعب البيت، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

فرص ضائعة

شهد الشوط الأول، تبادل الفرص والهجمات بين لاعبي المنتخبين والعديد من الفرص الضائعة، وهدف ضائع لإسبانيا وإنقاذ عالمي من مانويل نوير بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة صاروخية من ألمو وإنقاذ من نوير وتصطدم الكرة بالعارضة في الدقيقة 7، وفي الدقيقة 21، فرصة خطيرة لإسبانيا بعد توغل من بيدري ويصل لحدود منطقة الجزاء ويمرر الكرة لجافي ولكن دفاع الماكينات يشتت الكرة، بعدها في الدقيقة 22، تسديدة قوية من جوردي آلبا على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى نوير بقليل.

وفي الدقيقة 25، فرصة هدف لـ”ألمانيا” بعد تسديدة قوية من جنابري دخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى أوناي، وفي الدقيقة 27، خطيرة لإسبانيا بعد خطأ من نوير وتنتهي بتسديدة من توريس داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة وتصل لحارس ألمانيا.

ضغط إسباني

شهد الربع ساعة الأخير من الشوط الأول ضغطا إسبانيا على مرمى ألمانيا، في الدقيقة 32، فرصة لإسبانيا بعد كرة عرضية واستلام من توريس ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل، وفي الدقيقة 34، عرضية لإسبانيا من ركنية وارتقاء داخل منطقة الجزاء وتصل الكرة لتوريس ويسددها وتصطدم بالدفاع وتخرج ركنية، وينال كيرير كارتًا أصفر بعد تدخل قوي على توريس، في الدقيقة 35، كما ينال بوسكيتس كارتًا أصفر في الدقيقة 43.

هدف ملغي

وعلى عكس الضغط الإسباني بالشوط الأول، حاول المنتخب الألماني إحراز أول أهداف اللقاء بشكل مباغت، عن طريق روديجر، ويلغيه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء وارتقاء ولمسة رأسية من روديجر وتهز الشباك والحكم يحتسب تسلل في النهاية في الدقيقة 40.

بعدها جاءت تسديدة قوية من روديجر أيضًا داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من أوناي حارس إسبانيا، في آخر دقيقة (45) بالشوط الأول، وينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية، وفي الدقيقة 47، عرضية خطيرة من أسينسيو على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها مانويل نوير حارس ألمانيا، وفي الدقيقة 51، عرضية لألمانيا من ضربة حرة نفذها جوريتسكا ولم يقابلها أحد وتخرج ضربة مرمى.

فرصة هدف

هدف ضائع لألمانيا بعد خطأ فادح من أوناي حارس إسبانيا يستغله لاعبي ألمانيا وتنتهي الهجمة بتسديدة من كيميتش ويتصدى لها الحارس، في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 58، جاءت تسديدة قوية من أولمو خارج منطقة الجزاء وإنقاذ متكرر من نوير، وفي الدقيقة 61، تغطية دفاعية من ألمانيا بعد كرة عرضية ومحاولة توغل وتسديد من أولمو ولكن دفاع ألمانيا يتصدى.

سيطرة وتهديف

أهدر لاعبو إسبانيا فرصة تسجيل الهدف الأول، بعد عرضية من أولمو ويقابلها أسينسيو بتسديدة دون ضغط على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى نوير، بعدها بدقيقتين، هجمة لإسبانيا بعد كرة طولية تصل لموراتا وينطلق ويصل لمنطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة وتصل إلى حارس ألمانيا.

وجاء هدف إسبانيا الأول بعد كرة عرضية رائعة من جوردي آلبا ويقابلها ألفارو موراتا بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 65، هدف ضائع جديد لإسبانيا بعد كرة عرضية من أولمو ويقابلها أسينسيو بتسديدة دون ضغط على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى نوير.

بعدها هجمة لإسبانيا بعد كرة طولية تصل لموراتا وينطلق ويصل لمنطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة وتصل إلى نوير، وسط احتفالات جماهير الماتادور في المدرجات بهدف التقدم.

ضغط ألماني

حاولت الماكينات تعويض الهدف والعودة بالمباراة في الدقيقة 71، فرصة هدف لألمانيا بعد عرضية خطيرة من موسيالا وإبعاد من دفاع إسبانيا في الوقت المناسب، وفي الدقيقة 73، هدف ضائع لألمانيا بعد تسديدة من موسيالا أيضًا داخل منطقة الجزاء دون ضغط من الدفاع وإنقاذ من أوناي سيمون حارس إسبانيا، وفي الدقيقة 79، طالب لاعبو منتخب ألمانيا، الحكم بركلة جزاء بداعي لمسة يد على سيرجيو بوسكيتس.

التعادل الألماني

وواصل الألمان الضغط بتسديدة قوية من كيميتش من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وتصطدم بالحائط الدفاعي وتخرج ركنية لألمانيا في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 83، أدرك نيكولاس فولكرج التعادل للماكينات، جاء هدف ألمانيا بعد تمريرات خارج منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة بينية ولمسة من موسيلا وتنتهي بتسديدة من فولكروج داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

ضغط إسباني

حاول لاعبو الماتادور الضغط لتحقيق الفوز على ألمانيا، في الدقائق الأخيرة من المباراة وسط تغطية دفاعية من ألمانيا أمام توغلات لاعبي إسبانيا، وأضاف الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين ألمانيا وإسبانيا.