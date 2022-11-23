التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بلقاء المغرب وكرواتيا

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي، اليوم الأربعاء، والمقامة على ملعب البيت، ضمن مواجهات الدور الأول بدور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر حالياً وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

وانطلقت مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا، اليوم الأربعاء، في المباراة المقامة على ملعب البيت ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، وكان المنتخب المغربي الأكثر وصولاً للمرمى وتهديداً لـ كرواتيا.

بدون أهداف

لم يشهد الشوط الأول من المباراة أهدافاً وسط سيطرة المنتخبين على الكرة في مناطق وسط الملعب بأغلب فترات الشوط الأول من المباراة.

في الدقيقة الـ11 فرصة للمغرب بعد كرة عرضية من حكيم زياش ودفاع كرواتيا يشتتها، وفي الدقيقة الـ13 تسديدة قوية من زياش ويتصدى لها مدافع كرواتيا، ورد الكرواتيونب تسديدة قوية من إيفان بيريسيتش خارج منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى الحارس المغربي ياسين بونو في الدقيقة الـ17.

تسديدات زياش

وفي الدقيقة الـ20 تسديدة قوية من زياش من على حدود منطقة الجزاء وتصطدم بالحائط الدفاعي، وفي الدقيقة الـ31 فرصة للمغرب بعد تمريرات خارج منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة من زياش ودفاع كرواتيا يشتت الكرة.

عرضية من حكيم زياش من ضربة حرة خارج منطقة لجزاء وابعاد من دفاع كرواتيا، في الدقيقة الـ41، واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم التي تضم منتخبات كل من المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا.