التعادل السلبي يفرض كلمته على الشوط الأول بلقاء البرتغال وأوروغواي

انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال وأوروغواي، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة سلبية ضمن مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

بداية وفرصة برتغالية

بدأ أوروغواي الضغط مبكرًا على منتخب البرتغال، في الدقائق الأولى من المباراة، وفي الدقيقة الرابعة، فرصة هدف للبرتغال، يهيئ رونالدو الكرة بمهارة إلى كرفاليو ليقابلها بتسديدة مرت أعلى العارضة بقليل، والدقيقة السابعة الحكم يشهر البطاقة الصفراء لصالح رودريجو بنتانكور.

وفي الدققة الـ12، عرضية من الجهة اليسرى لصالح منتخب الأوروغواي ليحولها خوسيه ماريا خيمينيز رأسية مرت أعلى العارضة بقليل.

سيطرة وتمرير

حاول منتخب برازيل أوروبا، بعد أول ربع ساعة من الشوط الأول، عمل تمريرات قصيرة بين أقدام اللاعبين في وسط الملعب ومحاولات لاختراق دفاع الأوروغواي، وجواو فيلكس يسدد من على حدود منطقة الجزاء ولكن ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية في الدقيقة 16، بعدها بدقيقة يتحصل البرتغال على خطأ على حدود منطقة الجزاء، يسددها رونالدو وترتطم بالحائط البشري، وفي الدقيقة 22، سيطرة واستحواذ من البرتغال على مجريات اللقاء، ويستمر الضغط البرتغالي تحضير وتراجع من لاعبي أوروجواي حتى الدقيقة 25.

محاولات بنتانكور

رودريجو بنتانكور لاعب أوروغواي يستخلص الكرة في الدقيقة 32 من وسط الملعب وينطلق بسرعته تجاه المرمى ويسدد من داخل المنطقة ولكن الحارس البرتغالي ديوجو كوستا يتصدى لها ببراعة، وفي الدقيقة 36 لاعب منتخب أوروجواي يرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى ليقابلها رودريجو بنتانكور بتسديدة يساريه لتمر بجوار القائم الأيمن بقليل وتخرج إلى ضربة مرمى.

إصابة مينديز

سقوط البرتغالي ميندز للإصابة ونزول الجهاز الطبي لعلاجه، ونزول رافاييل جيريرو، وتستمر محاولات الفريقين لإحراز هدف التقدم دون جديد وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.