التعليم تؤجل اختبارات الغد إلى 13 جمادى الأولى

أعلنت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، عن تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات، وذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم بأن يكون غدًا إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية.

وقالت الشهري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه قد تقرر تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات على أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.