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للمرتبة الـ 13 فما دون حتى 24 ديسمبر المقبل

التعليم تتيح تعبئة بطاقة الترقية عبر نظام فارس

2022-11-20 الساعة 5:00
التعليم تتيح تعبئة بطاقة الترقية عبر نظام فارس
المواطن - الرياض

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أتاحت وزارة التعليم، تعبئة بطاقة الترقية لجميع منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، عن طريق نظام فارس الإلكتروني، وذلك حتى 1444/5/30 الموافق 2022/12/24.

معايير المفاضلة للترقية

وتتضمن معايير المفاضلة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، معيار تقويم الأداء الوظيفي بإجمالي وزن المعيار قدره 30%، ومعيار برامج التطوير والتدريب بإجمالي وزن المعيار 40%، ومعيار المبادرات والإنجازات (العمل التطوعي) بإجمالي وزن المعيار 30%.

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فيما تتضمن معايير المفاضلة للترقيات في المراتب (11، 12، 13)، معيار تقويم الأداء الوظيفي بإجمالي وزن المعيار 30%، ومعيار برامج التطوير والتدريب بإجمالي وزن المعيار 40%، إضافة إلى معيار اختبارات الكفايات القيادية لدى قياس بإجمالي وزن المعيار 30%.

ويمكن تعبئة بطاقة الترقية لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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