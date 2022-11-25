التقديم على وظائف الأفواج الأمنية برتبة جندي غدًا

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تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، غدًا السبت، في استقبال الطلبات الراغبين في شغل الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية “رجال” على رتبة جندي.
ويتم التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، علمًا أنه من المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.