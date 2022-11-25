التقديم على وظائف الأفواج الأمنية برتبة جندي غدًا

تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، غدًا السبت، في استقبال الطلبات الراغبين في شغل الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية “رجال” على رتبة جندي.

شروط وظائف الأفواج الأمنية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

طريقة التقديم:

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، علمًا أنه من المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.