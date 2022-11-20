التلفريك يحلق بزوار موسم الرياض فوق معالم 10 دول غدًا

تستعد منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية 2022، لاستقبال الزوار، غدًا الاثنين، بخيارات ترفيهية مميزة، ومنها التلفريك الذي سيحلق بالزوار فوق سماء معالم شهيرة من مختلف أنحاء العالم داخل العاصمة الرياض، ومنها “قوس النصر” من العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى هرم “تشيتشنإيتزا”، أحد أكبر معالم حضارة المايا في المكسيك، وعدد من المعالم التي تعود إلى حضارات متعددة في الصين وإيطاليا والمغرب والهند وإسبانيا وأمريكا واليابان واليونان.

مشاهدة ثقافات مختلفة

ويأخذ التلفريك زوار موسم الرياض بين منطقتي “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي”في رحلة تمنحهم فرصة مشاهدة ثقافات مجموعة من الدول القادمة من قارات مختلفة، مستمتعين بالهواء الطلق في تجربة ساحرة تستحق المغامرة، تجعلهم شغوفين بخوضها أكثر من مرة، لا سيما إن كانوا من هواة التقاط الصور التذكارية التي تخلد رحلتهم فوق السماء.

أكبر بحيرة صناعية بالعالم

ويستمتع ركاب التلفريك خلال رحلتهم التي يقطعون خلالها أكثر من كيلو متر برؤية أكبر بحيرة صناعية في العالم، والتي تقع في منطقة “بوليفارد وورلد” وتعد من أبرز أماكن الترفيه الخلابة في موسم الرياض، حتى يصلوا إلى الواجهة الشمالية في بوليفارد رياض سيتي.

موعد وعمل التلفريك

ويعمل “التلفريك” الذي يحتوي على 40 عربة، على مدار 8 ساعات متواصلة يوميًا من الساعة الـ4 مساء، وحتى الساعة الـ 12 ليلا بفريق احترافي مجهز بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل، ويمكن حجز التذاكر للدخول إلى المنطقة من خلال الرابط: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2430/boulevard-world.

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافةً إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.