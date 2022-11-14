التمر والفواكه ورطة كبيرة لمرضى السكري

حذرت الدكتورة رحمة الغيلي، استشارية أمراض السمنة ومرض السكري، من الإفراط في تناول التمر والسكر الطبيعي في الفواكه.

ورطة كبيرة

جاء ذلك خلال ردها ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، على نصيحة أحد الاستشاريين لمرضى السكري بأن “التمر والسكر الموجود في الفواكه” صحي ومفيد.

وقالت الغيلي “كلمة خدوا راحتكم هي اللي ورطتنا بصراحة”، مؤكدة أنه تحدث أعراض جانبية عند الإفراط بتناول التمر والعسل الطبيعي إذا كان الأشخاص الذين يتناولونه مصابين بالسكري.

أضرار كبيرة

وحذرت بشدة من الإفراط وأخذ الراحة في تناول أي شيء، مستشهدة بأن زيادة تناول الحبة السوداء يمكن أن يؤثر بالسلب وتكون سامة، رغم فوائدها الكبرى.

وأكدت الغيلي أن الإفراط في تناول العسل والتمر يرفع مستويات السكر وقد يؤدي لمقاومة الأنسولين وهي أول خطوة للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.