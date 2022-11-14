التمر والفواكه ورطة كبيرة لمرضى السكري

انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل 5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
حذرت الدكتورة رحمة الغيلي، استشارية أمراض السمنة ومرض السكري، من الإفراط في تناول التمر والسكر الطبيعي في الفواكه.
تعليق د. رحمة الغيلي – استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري على نصيحة أحد الاستشاريين لمرضى السكري بأن "التمر والسكر الموجود في الفواكه" صحي ومفيد: ورطة كبيرة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O2WrozzQsi
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022
جاء ذلك خلال ردها ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، على نصيحة أحد الاستشاريين لمرضى السكري بأن “التمر والسكر الموجود في الفواكه” صحي ومفيد.
وقالت الغيلي “كلمة خدوا راحتكم هي اللي ورطتنا بصراحة”، مؤكدة أنه تحدث أعراض جانبية عند الإفراط بتناول التمر والعسل الطبيعي إذا كان الأشخاص الذين يتناولونه مصابين بالسكري.
وحذرت بشدة من الإفراط وأخذ الراحة في تناول أي شيء، مستشهدة بأن زيادة تناول الحبة السوداء يمكن أن يؤثر بالسلب وتكون سامة، رغم فوائدها الكبرى.
وأكدت الغيلي أن الإفراط في تناول العسل والتمر يرفع مستويات السكر وقد يؤدي لمقاومة الأنسولين وهي أول خطوة للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.
د. رحمة الغيلي – استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري: الإفراط في تناول العسل والتمر يرفع مستويات السكر وقد يؤدي للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kVEDVZcgom
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022