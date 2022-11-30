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وفقًا لمنظمة Great Place To Work

التنفيذي تحصل على تصنيف أفضل بيئة عمل لعام 2022

2022-11-30 الساعة 5:32
التنفيذي تحصل على تصنيف أفضل بيئة عمل لعام 2022
المواطن - الرياض

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حصلت شركة “التنفيذي” على تصنيف أفضل بيئة عمل لعام 2022 ضمن أفضل بيئات الأعمال في المملكة وفقًا لمنظمة (Great Place To Work) العالمية المعنية بتقييم ثقافة أماكن العمل عالية الثقة والفعالية.

جاء الحصول على هذا التصنيف بناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته المنظمة لقياس وتقييم تجربة الموظفين في العمل لدى الشركة من خلال التحليلات وردود الفعل السرية ومراجعة سياسات وممارسات الشركة، وتعتمد هذه المنظمة على أعلى المعايير المهنية في تقييم الجهات.

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بيئة عمل تنافسية

ويعكس هذا التصنيف رؤية “التنفيذي” بأن تكون رائدة في خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة، وسعيها الدائم نحو إثراء تجربة منسوبيها وضيوفها، وذلك بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة منذ تأسيسها وبدء أعمالها الفعلية في شهر مارس 2021م، تحرص الشركة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

سلسلة إنجازات

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها خلال هذا العام ويأتي في مقدمتها إطلاق أكاديمية “التنفيذي” للتعليم والتطوير من خلال منصة الإلكترونية صممت بأفضل الأساليب التعليمية الحديثة مع أفضل الخبراء المتخصصين في تطوير المهارات الشخصية والقيادية وتنمية القدرات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للإبداع بما يسهم في المحافظة على المواهب العاملة لديها وتوفير بيئة عمل جاذبة ومثالية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي” الأستاذ جلبان بن محمد الجلبان بمنسوبي “التنفيذي” وما تملكه الشركة من فريق عمل مميز قادر على الإبداع والتميز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يأتي نتيجة استثمار الشركة في كوادرها وكفاءاتها البشرية، وإيمانًا بأن الموظفين هم رأس المال الحقيقي، ونسعى في الفترة القادمة إلى إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي ستساهم في تعزيز انتماء الموظفين وتمكينهم للإبداع وجعل بيئة العمل صحية وتنافسية وأن يكون العمل مصدر فخر وسعادة للموظفين.

شركة التنفيذي

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