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من بين 150 شركة حول العالم

التنفيذي يتوج جهوده بأفضل جوائز لتجارب العملاء

2022-11-10 الساعة 11:08
التنفيذي يتوج جهوده بأفضل جوائز لتجارب العملاء
المواطن - الرياض

حازت شركة “التنفيذي”، الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية بمطارات المملكة، على جائزة أفضل تجربة للضيف إلى جانب جائزة التميز التشغيلي خلال حفل توزيع جوائز تجارب العملاء الحية لعام 2022 (Customer Experience Live Show) من بين العديد من الشركات المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا، والذي أقيم مؤخرًا في قلب المملكة المتحدة في الفترة ما بين 8- 9 نوفمبر 2022.

خدمات راقية

يأتي ذلك تتويجًا لجهودها المميزة في تقديم خدمات راقية للمسافرين من كبار الشخصيات في الصالات التنفيذية بمختلف مطارات المملكة، ورؤيتها الإستراتيجية التي تستهدف تطوير وتحسين تجربة المسافرين، وتحقيق الريادة العالمية لتكون الشركة مرجعًا عالميًّا في التطوير والتميز وترقية تجربة المسافرين عبر الصالات في المطارات.

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حيث حازت شركة “التنفيذي” على جائزة (أفضل تجربة للضيف) بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات والشروط التي حددتها الجائزة، وعلى جائزة (التميز التشغيلي) لتقديمها أرقى الخدمات والمرافق وحسن الضيافة لكافة ضيوفها واعتمادها على ركائز إستراتيجية فاعلة تمثلت في إدارة التجارب التي حققت مؤشرات أداء مهمة، حيث الركائز الإستراتيجية رسخت لدى شركة التنفيذي ثقافة التميز في تقديم خدمات عصرية، وتجربة فريدة شكلت علامة فارقة في الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، كذلك أحدثت تحولًا كبيرًا في مفهوم خدمة كبار الشخصيات، وتوفير سبل الراحة لهم في صالات ومكاتب مجهزة وذات خصوصية مكنتهم من إدارة أعمالهم، وقضاء أفضل الأوقات قبل السفر.

أفضل خدمة عملاء

الجدير بالذكر أن شركة “التنفيذي” حصلت خلال العام الحالي 2022م على العديد من الجوائز في مجال خدمة العملاء أهمها المركز الأول كأفضل مركز اتصال وأفضل خدمة عملاء، والمركز الثاني لجائزة أفضل استخدام لقنوات التواصل الاجتماعي لخدمة الضيوف ضمن 80 دولة مشاركة في Contact Center World Awards، وكذلك حصدت جائزة CHSA لفئة الشركات الأفضل استخدامًا للقنوات الرقمية والتواصل الاجتماعي لخدمة الضيوف ضمن 50 شركة مشاركة من بين العديد من الشركات المحلية والعالمية المشاركة، ويأتي ذلك تبعًا لتحقيق إستراتيجيتها نحو تقديم أرقى وأفضل الخدمات لدى ضيوفها المسافرين.

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