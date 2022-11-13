الجابر: نراهن على إمكانيات العابد وشكرًا لـ المولد

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أشاد أسطورة المنتخب الوطني الأول السابق سامي الجابر، بنواف العابد واعتبره واحدًا من أكبر المواهب التي مرت على الكرة السعودية.
وأضاف سامي الجابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: شاء القدر ألا نستمتع به في مونديال 2018 بسبب الإصابة، وسعيدين بعودته لتشكيلة مونديال 2022 إنصاف كبير ونراهن على خبرته وإمكانياته.
وتابع الجابر عبر تويتر، اليوم الأحد: شكرًا للكابتن فهد المولد. قدمت لمنتخب بلدك كل شي وننتظر عودتك قريبًا.
وكشف مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، عن استبعاد فهد المولد من القائمة النهائية في كأس العالم 2022، اليوم الأحد، بسبب أزمة المنشطات.